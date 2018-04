Roma, 28 apr. - Per Maurizio Martina bisogna evitare sia un governo con "Salvini come socio di riferimento" che nuove elezioni politiche a breve. Il segretario reggente del Pd lo ha detto nella puntata de 'L'intervista' che andrà in onda questa sera su SkyTg24. "Io sono molto preoccupato sia di un governo con Salvini come socio di riferimento che di una precipitazione al voto anticipato nei prossimi mesi. L'Italia non può permettersi questi scenari".