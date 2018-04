Martina: se ci sarà confronto con M5s giusto consultare base Pd

Roma, 28 apr. - Bisognerà "consultare la base" sull'esito di un eventuale confronto Pd-M5s e, comunque, la direzione è chiamata a decidere solo se avviare o no un dialogo, non si tratta per ora di pronunciarsi sull'appoggio a un governo. Lo ha detto Maurizio Martina nella puntata de 'L'intervista' che andrà in onda questa sera su SkyTg24.

"Il 3 maggio - ha spiegato il segretario reggente del Pd - non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5s ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d'intesa. Siamo forze molto diverse e la strada è in salita. Ma i presunti vincitori del voto del 4 marzo non hanno offerto prospettive e ipotesi concrete per il Paese. Credo che arrivati a questo punto sia giusto capire se esiste la possibilità di un confronto".

Dopodiché, "se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione".