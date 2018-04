Calenda: passo indietro di tutti, serve un governo istituzionale

Roma, 28 apr. - Facciamo tutti un passo indietro e diamo all'Italia un governo "istituzionale" che affronti "i problemi veri". A rilanciare la proposta, dai microfoni di Rainews24, è il ministro Carlo Calenda.

"Bisogna sempre dialogare con tutti - premette il titolare dello Sviluppo economico, che poco tempo fa si è iscritto al Pd - fa benissimo Martina a sedersi. Io penso che noi dovremmo farci promotori anche di una nostra proposta: prendere atto che il Pd ha perso, ma nessuno ha vinto. Dunque forse è il caso - suggerisce Calenda - di fare tutti un passo indietro, fare un governo per il bene dell'Italia, istituzionale, che si occupi di quelli che sono i problemi veri. Anche perchè non possiamo andare avanti per altri tre mesi con questo quotidiano stillicidio".