Unioni civili, Napoli (Fi): da sindaci M5s rivolta contro la natura

Roma, 28 apr. - "Nell'arco di 48 ore i due sindaci grillini di Torino e di Roma hanno cambiato le leggi della natura e consentito, registrandole all'anagrafe, l'adozione di bambini a due coppie gay. È una decisione che va contro le leggi dello Stato ma è soprattutto una scelta che rende bene l'idea che hanno della famiglia e dei diritti dei bambini nel M5s". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Per chi non lo sapesse, il movimento grillino - aggiunge - ha sposato le tesi del Club di Roma per quanto riguarda il controllo delle nascite. Quanto accaduto a Torino e a Roma, e quanto è accaduto al piccolo Alfie Evans , lasciato morire in un ospedale inglese perché il protocollo medico quello prescriveva, ci restituisce un'immagine abnorme delle strumentalizzazioni che si stiano consumando contro l'infanzia in nome dei diritti soggettivi, e dunque egoisti, degli adulti. Bambini e anziani sono categorie ormai marginalizzate nella società dell'efficienza, soggetti deboli e passivi perché l'affermazione dei diritti soggettivi, a danno di quelli naturali, riguarda soltanto gli adulti che lavorano e producono ricchezza.

"Quando il presidente Berlusconi si riferisce alla pericolosità dell'ideologia grillina si riferisce al potere arbitrale esercitato da pochi a danno di molti. Sono convinto che tutto il centrodestra, quindi anche Meloni e Salvini, sia lontano anni luce dalla visione violenta dei diritti affermata dai sindaci grillini", conclude Napoli.