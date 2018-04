Ntv, Pellecchia (Fit-Cisl): bene risultati, ora rinnovo contratto

Roma, 28 apr. - "Esprimiamo soddisfazione per i risultati conseguiti da Ntv: ora si acceleri sul rinnovo del contratto di lavoro ". E' quanto afferma Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl.

"I risultati certificano due cose - prosegue Pellecchia - che è finita la fase di start up e che l`azienda è uscita dalla crisi approdando in acque sicure. Adesso dunque è pronta per affrontare nuove sfide e, conseguentemente, deve procedere rapidamente verso il rinnovo del contratto di lavoro, che è scaduto il 31 dicembre 2014, riconoscendo tutte le peculiarità del trasporto ferroviario. Anche per evitare strumentalizzazioni future".

"Adesso che il gruppo dirigente e alcuni quadri sono stati gratificati, è ora che le giuste gratificazioni arrivino anche ai circa mille dipendenti che hanno saputo mettere in pratica le azioni previste dal piano industriale programmando, commercializzando e garantendo, quotidianamente in condizioni di sicurezza e qualità, la circolazione dei treni Italo: è in buona pare grazie al loro lavoro che Ntv ha conseguito risultati così positivi", ha concluso il sindacalista.