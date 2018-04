Lavoro, Coldiretti: 20mila posti da stop grano al glifosato

Roma, 28 apr. - Oltre 20mila posti di lavoro potrebbero arrivare nelle campagne italiane se anche le altre industrie italiane della pasta seguissero l`esempio di Barilla che non ha firmato nessun contratto per l`importazione del grano dal Canada dove viene trattato con l`erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate in Italia. E` quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una eventuale sostituzione delle importazioni dal Canada con raccolti di grano Made in Italy in occasione dei tre giorni di #stocoicontadini in Puglia a Bari nel Villaggio sul lungomare Imperatore Augusto dove è stato illustrato l`accordo fra Coldiretti, Fai (Filiera agricola italiana), Consorzi Agrari d`Italia e il Gruppo Casillo per la produzione di grano biologico per garantire la qualità e sostenere l`economia e l`occupazione.

"Gli agricoltori per una giusta remunerazione del proprio lavoro sono pronti ad aumentare la produzione di grano duro in Italia dove è vietato l`uso del glifosato in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Canada ed in altri Paesi anche europei", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che l`Italia ha le potenzialità per rispondere alla nuova domanda del mercato in termini qualitativi e quantitativi.

Una capacità produttiva e qualitativa confermata dall`accordo di filiera tra Coldiretti/Fai/Consorzi agrari/ Casillo che prevede la fornitura al gruppo Casillo di grano biologico 3 milioni di quintali di grano duro e 3 milioni di quintali di grano tenero all`anno, per una durata di tre anni e la possibilità di una proroga per altri due. "L`intesa - spiega Coldiretti - rappresenta attualmente il più grande accordo biologico sul grano del mondo per le superfici coinvolte visto che riguarda oltre 200.000 ettari all`anno e darà un grande impulso anche al recupero della rete dei Consorzi Agrari e degli stoccaggi al centro sud principale area di produzione del grano duro. Con questa intesa - sottolinea la Coldiretti - il Mezzogiorno diventa oggi la principale leva della pasta biologica mondiale".