Cattolica, Bedoni: trasformazione in Spa mai sul tavolo

Verona, 28 apr. - "La trasformazione in Spa non è mai stata sul tavolo del consiglio". Così il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, in risposta al socio Dario Trevisan, nel corso del dibattito in assemblea a Verona.

"Perchè dobbiamo farlo, perchè lo fanno tutti? Noi abbiamo una cultura e un modello di impresa nostra", ha detto Bedoni, secondo il quale la riforma statutaria votata questa mattina chiede anche ai soci di capitale "uno sforzo per mettersi insieme se vogliono partecipare alla governance". "Non lo fanno anche i soci capitari? Non è che un socio perchè domani ha una quota importante può decidere. Serve un po' di sforzo per prendersi un seggio, un po' di più per prenderne due", ha concluso.