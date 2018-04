Polizia britannica: incidente Birmingham non è terrorismo

Londra, 28 apr. - L'incidente avvenuto ieri davanti ad una moschea di Birmingham, in Inghilterra, dove due ragazzi sono stati investiti da un'auto, era un attacco mirato ma non terrorista. Lo ha reso noto oggi la polizia britannica.

"La polizia che indaga su un incidente nel quale sono rimasti feriti due uomini davanti ad una moschea di Birmingham ieri non crede che sia legato al terrorismo", ha dichiarato in una nota. "Gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un attacco mirato", ha aggiunto. La polizia delle West Midlands aveva detto ieri che intendeva indagare per verificare l'eventuale matrice terrorista dell'attacco, compiuto a inizio pomeriggio con una vettura grigio metallizzata che in seguito ha preso la fuga.

Due giovani, di 19 e 17 anni, sono stati leggermente feriti. Il Regno Unito è stato colpito da vari attacchi terroristici rivendicati dall'Isis nel 2017. Nella notte del 18 giugno a Londra, un veicolo aveva investito i fedeli che uscivano dalla moschea di Finsbury Park, provocando un morto.