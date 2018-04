Cattolica Ass.ni, contestazioni all'assemblea di Verona

Verona, 28 apr. - Non sono mancate le contestazioni nell'assemblea dei soci di Cattolica Assicurazioni. Alcuni di loro si sono affollati sotto il palco e hanno protestato per la decisione del presidente Paolo Bedoni di aprire i seggi per l'elezione del collegio sindacale prima della discussione in aula.

"Le liste sono pubblicate da oltre un mese - ha reagito Bedoni rivolto a un socio - e nessuno può pensare che il voto cambi per quello che dici te". "Qui la discussione è andata in cavalleria", si è lamentato un altro socio.