Spagna: petizione contro condanna per abuso e non per stupro -2

Madrid, 28 apr. - I cinque, tutti di Siviglia e di età compresa tra i 27 e i 29 anni, avevano anche filmato la violenza con i loro smartphone, per poi vantarsene su un gruppo di messaggistica WhatsApp denominato "il branco".

La pubblica accusa aveva chiesto 22 anni e 10 mesi di reclusione per ognuno dei cinque imputati e 100.000 euro di risarcimento totale. La corte li ha invece condannati a nove anni di carcere e a un risarcimento complessivo di 50.000 euro.

I loro avvocati avevano sostenuto che la 18enne fosse stata consenziente, dal momento che nel filmato non si sentiva mai dire "no". Posizione che aveva scatenato un'ondata di proteste in Spagna, già lo scorso novembre, con lo slogan "io, sì, ti credo".