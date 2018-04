Spagna: petizione contro condanna per abuso e non per stupro

Madrid, 28 apr. - Più di un milione e 200mila persone hanno firmato, in due giorni, una petizione indirizzata al Tribunale supremo spagnolo per reclamare la inabilitazione dei giudici che hanno assolto cinque uomini dall'accusa di "stupro" condannandoli invece per il meno grave reato di "abuso sessuale" ai danni di una 18enne alla festa di San Firmino del 2016.

"Poiché il tribunale incaricato di pronunciare la sentenza nel processo al 'branco' conclude che non esiste né violenza né intimidazione, chiedo l'inabilitazione dei magistrati che lo compongono", si legge nella petizione. Lanciato da una spagnola di 38 anni, il testo deplora "che ci siano dei giudici che ritengono che perché esista una aggressione sessuale, non è sufficiente che cinque uomini aggrediscano una giovane indifesa e in stato di ebbrezza e poi l'abbandonino dopo averle rubato il cellulare". (Segue)