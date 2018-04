Turchia, Gul non si presenterà alle presidenziali

Ankara, 28 apr. - L'ex presidente turco Abdullah Gul non si presenterà candidato alle presidenziali del prossimo giugno, non essendo riuscito a radunare l'opposizione attorno al suo nome: lo ha annunciato lo stesso Gul.

Una sua candidatura avrebbe aperto la strada ad una sfida "fratricida" con l'uscente Recep Tayyip Erdogan, ma proprio la passata vicinanza di Gul all'attuale Presidente non ha convinto l'opposizione ad accettare di appoggiarlo.

Cofondatore del partito per la Giustizia e lo Sviluppo, Gul non ha mai attaccato direttamente Erdogan, ma ha deplorato "l'atmosfera di polarizzazione" esistente in Turchia, insistendo sull'importanza della "separazione dei poteri, dei diritti e delle libertà".