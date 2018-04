Iran: al via il processo a presunti membri dell'Isis

Teheran, 28 apr. - Il processo di dei membri presunti dello Stato islamico (Isis) accusati di aver messo a segno due sanguinosi attentati nel giugno 2017 a Teheran si è aperto oggi nella capitale iraniana. Lo si apprende dall'agenzia Mizan online. Si tratta dei primi attacchi rivendicati dal "califfato" in Iran. "Il processo conta 26 imputati", ha dichiarato il giudice Abolghassem Salavati.

Il 7 giugno 2017, 17 persone furono uccise e decine rimasero ferite in due attentati contro il Parlamento e il mausoleo dell'imam Khomeiny a Teheran. Cinque attentatori furono abbattuti durante l'attacco e, sempre secondo Mizan online, i 26 imputati finirono in manette le settimane seguenti. Alcuni di loro si erano uniti all'Isis all'estero prima di fare ritorno in Iran per compiere il duplice attentato.