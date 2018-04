Cattolica Ass.ni: approvata riforma dello Statuto

Verona, 28 apr. - L'assemblea dei soci di Cattolica Assicurazioni ha approvato la delibera del Cda di riforma statutaria del Gruppo. Solo due contrari e un astenuto su 3.776 soci presenti.

In assemblea c'era stato chi aveva auspicato la trasformazione di Cattolica in Spa. Dario Trevisan, rappresentante degli investitori istituzionali nelle assemblee delle società quotate, aveva infatti definito la riforma "incompiuta perchè solo con la trasformazione in Spa si potrà dire realizzato il percorso iniziato da Cattolica per garantire la sua autonomia e il suo sviluppo".