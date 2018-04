Berlusconi: centrodestra in salute,nostro governo unica soluzione

Roma, 28 apr. - "Il centrodestra è solidissimo e in salute. L'unica soluzione che vediamo per dare seguito alle passate elezioni è un governo di centrodestra che si presenti in Parlamento con dei progetti concreti sulla diminuzione tasse, sull'aiuto a chi ha bisogno e maggiore sicurezza per tuti gli italiani". Lo afferma Silvio Berlusocni ai microfoni di Rainews24 prima di lasciare il suo albergo a Trieste.

Ieri a tarda sera il leader di Forza Italia e il segretario della Lega, dopo essersi di fatto evitati per tutto il giorno conclusivo della campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, si sono incontrati e abbracciati seduti al tavolino di un bar della città.