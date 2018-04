Alfie, Pagano: Roma-Liverpool si giochi col lutto al braccio

Roma, 28 apr. - "Alfie Evans ha vinto, la vita ha vinto. Nonostante tutto. Alfie ha risvegliato e guidato le coscienze di un popolo. Un piccolo gigante gladiatore ha sconfitto il pensiero unico dominante, la tecnocrazia, per cinque giorni ha lottato e sconfitto la cultura della morte. Una cultura distruttiva e contagiosa che prova ad attecchire anche in Italia, basta vedere l'acceso dibattito che ha caratterizzato l'approvazione della legge sulle Dat nel nostro Parlamento. Una legge eutanasica che grazie anche alla Lega è stata fortemente limitata nella sua potenziale disumanità.". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Alessandro Pagano.

"E questo - aggiunge - deve aprire gli occhi e fare da monito per il futuro, soprattutto per le scelte degli elettori tra quei partiti che perseguono questa deriva etica e chi invece si batte sempre per la vita. Mi auguro che Alfie sia ricordato come merita, anche dalle Istituzioni italiane essendo pure figlio nostro. Sarebbe bello ad esempio se, per la semifinale di Champions League all'Olimpico, Roma e Liverpool giocassero col lutto al braccio o, comunque, fossero protagonisti di un gesto per la vita e per la pace, in un momento in cui purtroppo siamo costretti a commentare solo morti e violenze", conclude.