Cattolica, Minali: la riforma assicura snellezza e chiarezza

Verona, 28 apr. - Nuova governance di Cattolica Assicurazioni. Ne sta discutendo, oggi a Verona, l'assemblea dei soci. "La riforma assicura snellezza operativa, chiarezza di ruoli e raggiungimento degli obiettivi" ha detto il consigliere delegato, Alberto Minali, che in assemblea ha presentato anche il Piano industriale. Si tratta, ha specificato, di un "piano sfidante ma realistico".

"Posso contare sulla coesione della squadra di manager che mi sono costruito in questi 15 mesi per realizzare questo piano e generare valore per voi soci", ha concluso.