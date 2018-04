Banche, Abi: +21% conti correnti small business degli... -2

Roma, 28 apr. - L'indagine si concentra anche sui percorsi d'impresa che - si legge nel rapporto - sono, almeno inizialmente, condizionati dall'appartenenza ad una determinata comunità nazionale. Quello che emerge è un quadro eterogeneo. Tra le imprese clienti di intermediari finanziari, nell'ultimo anno sono in particolare aumentate quelle delle comunità provenienti da Bangladesh, Senegal, India e Nigeria. Rispetto invece all'incidenza dei conti small business sul totale dei conti correnti intestati alle singole nazionalità, appare evidente la vivacità delle imprese a titolarità asiatica (Cina, Pakistan e Bangladesh) e di quelle di origine egiziana. L'imprenditoria femminile

In questo contesto, il ruolo delle donne immigrate nell`economia è un fenomeno in costante crescita. Secondo il rapporto, nel 2016 le imprese a guida femminile, titolari di un conto corrente, rappresentano un terzo (il 33% circa) delle imprese a titolarità immigrata del campione delle 21 collettività analizzate, con un'incidenza crescente negli ultimi sei anni. In riferimento alla nazionalità, dall'indagine emerge che questa percentuale sale a quasi il 70% per la comunità ucraina, è approssimativamente al 60% per Polonia e Filippine e al 45% per la comunità cinese.