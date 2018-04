Alfie, morte mette fine a calvario medico e legale -3

Londra, 28 apr. - I genitori avevano contestualmente presentato un nuovo ricorso contro la decisone dell'ospedale, accusato di "tenere prigioniero" Alfie, ma anche in questo caso l'Alta Corte aveva dato ragione ai medici, negando giovedì scorso il trasferimento a Roma ma aprendo la strada ad un eventuale ritorno di Alfie nella sua casa, che alla fione non è stato possibile effettuare.

In base alla legge britannica i genitori "non possono chiedere che una particolare terapia possa essere protratta quando i costi superano i benefici per il paziente", e in caso di mancato accordo tra famiglia e sanitari la legge delega la decisione ultima a un tribunale.

