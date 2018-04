Domani Friuli Venezia Giulia al voto, nuovo test per i partiti

Trieste, 28 apr. - Elezioni regionali, domani, in Friuli Venezia Giulia ma con una valenza nazionale. Il centrodestra punta a stravincere sul centrosinistra, cioè sulla maggioranza uscente, e a vincere sul M5S. E all'interno della coalizione, Silvio Berlusconi scommette sul recupero di Forza Italia rispetto alla Lega di Matteo Salvini che alle politiche del 4 marzo nella regione ha raddoppiato i voti degli azzurri.

Domani, dalle 7 alle 23, sono chiamati al voto più di 950 mila elettori per il nuovo presidente della Regione e 49 consiglieri (erano 10 in più prima dell'ultima consiliatura). Al voto anche in 19 Comuni, di cui una città capoluogo, Udine. Lo spoglio avverrà lunedì, a partire dalle 8. Quindi i risultati non si conosceranno che nella tarda mattinata del 30 aprile.

Quattro i candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Sergio Cecotti (nato a Udine il 23 ottobre 1956), già presidente del Friuli Venezia Giulia per la Lega Nord, oggi a capo degli autonomisti friulani, è sostenuto dalla lista Patto per l'autonomia. Sergio Bolzonello (nato a Pordenone il 14 gennaio 1960), già sindaco di Pordenone, è vicepresidente uscente della giunta Serracchiani, ed è supportato dalle liste Cittadini per Bolzonello Presidente, Slovneska Skupnost, Partito Democratico, Open-Sinistra Fvg. Alessandro Fraleoni Morgera (nato a Roma il 23 febbraio 1970), alla sua prima esperienza politica, è sostenuto dalla lista del Movimento 5 stelle. Massimiliano Fedriga (nato a Verona il 2 luglio 1980), è parlamentare della Lega, di cui è stato capogruppo alla Camera, si candida sostenuto dalle liste di Forza Italia, Lega, Autonomia Responsabile, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Progetto Fvg per una Regione Speciale-Fedriga Presidente. Un candidato della Lega per il centrodestra è anche Pietro Fontanini, in lizza come sindaco di Udine.

Tra i primi adempimenti della nuova Assemblea, la riconferma della riduzione dei vitalizi agli ex consiglieri e assessori, che scade a fine giugno. Al centro della campagna elettorale sono state molto dibattute le riforme volute dalla presidente uscente, Debora Serracchiani: dalla riorganizzazione delle Autonomie, con la costituzione delle Unioni Territoriali intercomunali, alla sanità. In questi anni il Friuli Venezia Giulia ha cancellato le Province; l'ultima a chiudere, una settimana fa, quella di Udine.