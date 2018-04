Cattolica Ass.ni, Minali: titolo in Borsa? Non sono preoccupato

Verona, 28 apr. - "Non sono assolutamente preoccupato". Così Alberto Minali, amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni, questa mattina in assemblea dei soci a Verona sull'andamento della società in Borsa.

"Io credo - ha detto - che l'andamento del titolo sia legato alla redditività che questa Compagnia riuscirà a sprigionare nel tempo. Non sono assolutamente preoccupato delle volatilità infrannuali. Traguardiamo con tutta la squadra di management il 2020. Abbiamo avuto un'ottima performance, eccezionale in alcuni momenti, buona in altri, meglio dei competitors, ma noi vogliamo generare valori nel tempo per i soci e gli azionisti e li vogliamo generare in maniera chiara, sostenibile e prudente".