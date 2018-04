Cattolica Ass.ni,Bedoni: 10 anni fa Gruppo si stava volatilizzando

Verona, 28 apr. - "Le solide fondamenta della nostra Società, unitamente alla forza del modello d'impresa cooperativo possano creare le condizioni per la crescita e un rinnovato sviluppo in un mercato in cui la spinta all'innovazione sarà decisiva". Lo ha detto il presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, all'assemblea dei soci in corso oggi a Verona.

"Dieci anni fa abbiamo salvato un gruppo che si stava volatilizzando. La crisi finanziaria esplosa nel 2007-2008 poteva travolgerla, ma non l'abbiamo subita, l'abbiamo fronteggiata con una profonda ristrutturazione ed un rilancio su basi nuove, ma partendo dalla forza del suo ancoraggio al territorio - ha detto Bedoni - Questo ci ha consentito di aprirci al mercato, senza rinunciare, anzi consolidando, il nostro modello d'impresa".

Bedoni ha aggiunto che "I fatti dimostrano che se un'azienda è ben gestita, non c'è contraddizione tra le due cose ma piena e totale sinergia. Ora, da questa posizione competitiva e di forte saldezza patrimoniale, possiamo programmare una decisa accelerazione innovativa".

Bedoni si è detto certo che l'Ad Alberto Minali, con il nuovo Piano Industriale al 2020, sarà "la persona giusta per questa nuova sfida".