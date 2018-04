Fico: inaccettabili morti sul lavoro, occorre impegno di tutti -2

Roma, 28 apr. - "Le difficili e talora disperate condizioni dell'infanzia nei Paesi o nei contesti sociali in cui vengono calpestati e violati i loro diritti più elementari rappresentano - evidenzia il presidente della Camera - alcune delle pagine più dolorose della storia, quelle che non dovrebbero essere mai scritte. Affrontare il fenomeno del lavoro minorile non chiama in causa soltanto la credibilità morale della comunità internazionale, ma anche la sua capacità di raggiungere gli obiettivi e i traguardi definiti dall'Agenda 2030, in vista della piena realizzazione dei diritti umani di tutti, a cominciare proprio dai minori. Sono enunciazioni di intenti importanti, che devono tuttavia poter vivere e radicarsi nelle coscienze degli uomini anche attraverso l'impegno attivo degli Stati e dei Governi per una politica di tutela dell'infanzia efficace e risoluta, nella piena consapevolezza che una società che umilia o ignora i diritti dei minori è una società fallita e senza futuro. È questa la strada da percorrere, l'unica che possa consentire all'umanità di riservare ai fanciulli 'il meglio di se stessa'".