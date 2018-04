Faraone (Pd): contratto con M5S prevede collegamento Stretto?

Roma, 28 apr. - "Verso la Calabria per #NuovoCampoPd. In fila da mezz'ora per salire sul traghetto Messina-Reggio e altra 1/2h per arrivare a destinazione. 1 ora per 3 km. Nel contratto alla tedesca lo facciamo il collegamento stabile sullo Stretto? E le opere previste per il Sud dai governi Pd?". Così su Twitter, Davide Faraone, senatore del Pd, in viaggio dalla Sicilia alla Calabria per partecipare a Lamezia Terme all'iniziativa di "Nuovo Campo", il progetto lanciato in Sicilia proprio dall'esponente Dem.