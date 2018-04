Cattolica Ass.ni, Bedoni: nuovo ruolo investitori in Statuto

Verona, 28 apr. - Nuovo ruolo per gli investitori nello Statuto che Cattolica Assicurazioni si appresta ad approvare questa mattina in Assemblea dei soci a Verona.

"Per quanto riguarda il ruolo degli investitori, ormai rilevanti anche in Cattolica e comunque fisiologico in una società quotata che voglia avere effettiva apertura sui mercati e garantire un corretto svolgimento delle negoziazioni - ha spiegato il presidente Paolo Bedoni in apertura dei lavori - si è voluto introdurre un meccanismo che possa sia favorire l'esercizio dei diritti sociali da parte dei soggetti portatori di quote significative di capitale (in particolare, l'esercizio dei diritti collegati all'Assemblea) a prescindere dai noti vincoli propri di una società cooperativa, sia la possibilità concreta per gli stessi investitori di poter avere una espressione e una voce nel Consiglio di Amministrazione".

"In questo modo - ha continuato Bedoni - si vuole coniugare la permanenza della forma cooperativa con l'esigenza di dar spazio nella governance societaria agli azionisti di capitale, in primo luogo agli investitori istituzionali. L'insieme delle nuove disposizioni statutarie dà luogo ad un innovativo sistema societario, frutto di una combinazione di fattori ed elementi diversi, ma ispirato ad istanze di innovazione, razionalizzazione, adeguamento alle practices correnti sul mercato, tuttavia senza trascurare le esigenze di stabilità dell'impresa".