Cattolica Ass.ni, Bedoni: cambia statuto ma resta Cooperativa

Verona, 28 apr. - Cattolica Assicurazioni ha in corso a Verona l'Assemblea dei soci che si appresta ad approvare un nuovo Statuto sociale. "La proposta di modifica dello Statuto sociale si svolge e s'incentra - ha spiegato il presidente Paolo Bedoni, in avvio dei lavori - su due principali linee: l'adozione del sistema monistico e la valorizzazione del ruolo, nella società e nel suo governo, degli investitori di capitale; ferma restando la forma cooperativa, ritenuta in una compagnia assicurativa quale Cattolica ancora utile all'impresa e significativa per i soci".

Il monistico, ha spiegato il presidente, è il sistema di amministrazione e controllo più diffuso in ambito internazionale e più riconoscibile dagli investitori. "L'adozione di tale sistema - ha specificato Bedoni - risponde a precise esigenze di Vigilanza in quanto ad un tempo consente speditezza e concentrazione nelle funzioni di governo, una razionalizzazione organizzativa, stretta connessione tra gestione e controllo".

Nel caso di Cattolica, il nuovo sistema "dovrebbe portare a una significativa riduzione del numero complessivo di componenti, senza alcun pregiudizio sulla capacità di governo, che rimarrà salda in capo al Consiglio di Amministrazione, che avrà le competenze tradizionali e solo con l'integrazione in esso della funzione di controllo".