Fedriga: con governo M5S-Pd ci perderebbe il nord

Roma, 28 apr. - "Spero che non si arrivi a un governo M5S-Pd, perchè sarebbe la sconfessione del voto del 4 marzo". Lo dice il leghista Massimiliano Fedriga, candidato governatore del Friuli Venezia Giulia, spiegando in un'intervista a Libero che "il centrodestra è la forza maggioritaria al Nord: togliere totalmente una rappresentanza di governo a un'area così importante del Paese può rappresentare un problema".

"Non vorrei ritrovarmi - osserva - davanti all'ennesimo governo scelto al di fuori dei confini di questo Paese. Ne abbiamo già avuti abbastanza. Dopo Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, il quinto governo che si reggesse su una maggioranza che non rispetta le indicazioni uscite dalla cabina elettorale andrebbe a comprimere ancora di più la democrazia del nostro Paese. Peraltro con ricadute sociali drammatiche, come è successo con Monti. Quando l'obiettivo non era dare risposte ai problemi del Paese, ma fare dell'Italia un supermercato al servizio di interessi esteri".

"La Lega - dice ancora Fedriga - ha rinunciato alle presidenze di Camera e Senato. Salvini si è detto disponibile anche a rinunciare al ruolo di premier. L'unico vincolo che abbiamo messo è stata l'indicazione di cinque-dieci punti programmatici, un appello alla responsabilità che era ed è rivolto a tutti". E ora "gli elettori del Friuli Venezia Giulia hanno una doppia responsabilità: cambiare il futuro di una terra distrutta da cinque anni di malgoverno del Pd e, sul piano nazionale, farsi capofila di quell'esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo e che mi auguro domenica sarà ribadita", conclude.