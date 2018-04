Roma, 28 apr. - "Buon viaggio piccolo e sfortunato Angioletto, un abbraccio ai coraggiosi mamma e papà. #Alfie Perché non hanno permesso che venisse curato in Italia? Qualcuno aveva qualcosa da nascondere? Da papà e da politico provo rabbia e tristezza: mai più!". Il leader della Lega Matteo Salvini, in un tweet, ha reagito così alla morte di Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi scomparso la scorsa notte all'ospedale di Liverpool.