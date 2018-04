Cuperlo: via è stretta, ma al tavolo con M5S dobbiamo sederci

Roma, 28 apr. - "La via è molto stretta, le distanze su tanti temi sono marcate e capisco il sentimento di una parte degli elettorati. Ma senza rinunciare ai nostri principi e valori, noi a quel tavolo dobbiamo sederci, sapendo che il confronto potrebbe non riuscire". Ne è convinto Gianni Cuperlo che, in un'intervista al Corriere della Sera, sottolinea: "La scelta che siamo chiamati a compiere impone un'unità di fondo. Il Pd va rifondato, dobbiamo cambiare radicalmente tutto. Una spaccatura l'abbiamo già vissuta, con esito non brillante per chi è uscito e per chi è rimasto".

"Un governo Lega-5 Stelle sarebbe un rischio per il Paese", sostiene Cuperlo. "Di fronte alla paralisi è compito di una forza come la nostra capire le condizioni per un eventuale dialogo. I 5 Stelle sono arrivati primi ma non hanno i numeri. L'impressione è che siano partiti da una priorità che non è l'idea del Paese, ma l'idea del potere".

"Se archiviano il passo falso, il Pd può discutere", dice ancora Cuperlo, secondo il quale "dirsi pronti a firmare un contratto con la Lega o con il Pd è un limite politicista e tattico nel modo di concepire la leadership. Rivolgendosi sia a noi che a un partito sovranista, Di Maio dimostra di non compiere una scelta di campo su temi come sicurezza, welfare, lavoro, integrazione, cittadinanza".