Israele: non preoccupati da presenza mlitare russa in Siria

Washington, 28 apr. - Israele non è preoccupato dalla presenza militare russa in Siria perché Mosca è "una potenza pragmatica" con cui è possibile concludere degli accordi: lo ha dichiarato il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Avigdor Lieberman, in visita a Washington.

"I loro interessi sono molti differenti dai nostri ma rispettiamo le loro priorità, cerchiamo di evitare tensioni e frizioni" ha spiegato Lieberman (nato nell'ex Unione Sovietica), sottolineando come la presenza militare russa in Siria "non sia affar nostro, cerchiamo solo di proteggere i nostri interessi di sicurezza".

Lo Stato ebraico ha minacciato di attaccare le batterie antiaeree S-300 che Mosca potrebbe fornire a Damasco in caso queste fossero usate contro apparecchi israeliani.