Gasbarra (Pd): no a governo con M5S, sì congresso costituente

Roma, 28 apr. - "Ho rispettato il difficile lavoro dei dirigenti nazionali del Pd e aspettavo la convocazione dell'assemblea nazionale per sostenere che ho compreso la decisione presa da Renzi, ma non l'ho condivisa allora e tantomeno la condivido ora". Lo dice, in un'intervista a Il Messaggero, l'europarlamentare del Pd Enrico Gasbarra.

"Quanto accaduto il 4 marzo, e quanto accaduto in Europa, è una rivoluzione che azzera il quadro politico del '900 e deve spingere il Pd - prosegue - a rideterminare la sua identità. Servono strumenti adeguati ai tempi cambiati e, ripeto, affrontare la formazione di un governo senza un timoniere, è sbagliato. Serve un congresso costituente, non una prova muscolare di qualcuno con qualcun altro".

Parlando del quadro europeo, Gasbarra sottolinea che "socialisti e popolari non saranno più i protagonisti della nuova Europa e se non vogliamo lasciare spazio a formazione politiche che costruiscono il loro consenso su illusorie speranze e paure, il Pd deve affrontare la stagione con strumenti non ordinari. Reggenze a tempo e congressi cotti e mangiati, non servono. Molti di noi, cattolici democratici, hanno costruito il Pd con l'ambizione di essere polo di attrazione. Inserire il Pd in uno schema di sinistra illusionista, posizionista e governista a tutti i costi, non mi convince e non credo sia utile al bene del Paese. C'è uno spazio, una terza via che è quella lanciata da Renzi con il referendum che è stata una sconfitta ma può essere germoglio di una nuova stagione".

"In direzione voterò no alla trattativa - spiega Gasbarra - perchè non trovo in quella formazione politica nessuna identità comune e non si può fare un governo per ragion di Stato. Il M5S è nato per distruggere il Pd ed è molto distante dalla missione del Pd e - conclude - soprattutto dall'esperienza a me molto cara del popolarismo cattolico. Non dobbiamo aver paura di nulla. Nemmeno di un ritorno alle urne".