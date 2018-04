Governo, Rosato: solo con Pd unito si può avviare confronto

Roma, 28 apr. - "Dovrebbe esserci tutto il partito a sostenere una scelta di cambiamento così radicale. Qualsiasi dialogo si può intavolare solo con un Pd unito. Viceversa non è pensabile neanche l'avvio di un confronto". In un'intervista alla Stampa, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato si dice convinto che la direzione del Pd del 3 maggio si concluderà "con senso di responsabilità e senza fratture al suo interno, anche perchè mi sembra che nel partito e tra i dirigenti non sprizzi questo entusiasmo verso il governo con i grillini".

"E' evidente - osserva l'esponente dem - che pensare di fare un governo che dica no alla Tav, al Tap, ai vaccini, o al Jobs act, con il Pd sarebbe esercizio di pura fantasia. Sarebbe un governo in cui il Pd non c'entra nulla. Quindi più che condizioni, queste sono pre-condizioni per qualsiasi dialogo", insiste. "Comunque credo che il governo lo faranno Salvini e Di Maio e che questa discussione sia abbastanza accademica".

Per Rosato "i segnali che ha dato Di Maio dopo le aperture generosissime di Martina, seguite all'incontro con Fico, sono stati: discontinuità con i governi Pd, conferma delle loro battaglie e preoccupazione per i presunti attacchi di Mediaset a Salvini. Io ci leggo un messaggio politico ben chiaro: una chiusura a noi e un'apertura alla Lega".