Vertice Asean: Isis minaccia anche per sudest asiatico -2

Singapore, 28 apr. - Inoltre, Lee ha sottolineato come la crescente presenza della tecnologia digitale nell'economia e nella vita quotidiana renda i Paesi del gruppo più vulnerabili ai cyber-attacchi: "Il sudest asiatico è in pace, ma queste minacce sono reali: dobbiamo essere in grado di far fronte sia alle minacce convenzionali che a quelle non convenzionali come il terrorismo e i cyber-attacchi".

Infine, Lee ha lanciato un appello per una maggiore integrazione economica fra i Paesi dell'Asean (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Birmania, Filippine, Thailandia, Vietnam e Singapore) come risposta al crescente protezionismo in particolar modo degli Stati Uniti.