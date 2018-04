Stampa sudcoreana cauta su esito vertice Panmunjom -2

Seul, 28 apr. - Secondo il Joongang Daily la situazione è "del tutto differente" da quella di qualche mese fa, con le tensioni fra Washington e Pyongyang alle stelle, ma "rende anche chiaro che per poter arrivare alla denuclearizzazione la strada è ancora lunga", e per questo motivo l'accordo non è che un "primo passo" lungo questa strada.

D'altronde, nota il quotidiano, non è stata fissata alcuna tempistica o metodo per raggiungere l'obbiettivo pur menzionato nel testo dell'accordo, sebbene un annuncio in tal senso potrebbe essere stato rimandato all'incontro fra Kim e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in modo da dare al vertice "un momento di scintillante progresso".