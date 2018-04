Stampa sudcoreana cauta su esito vertice Panmunjom

Seul, 28 apr. - La stampa sudcoreana ha accolto con prudenza il vertice intercoreano fra il leader di Pyongyang Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, deplorando il fatto che non abbia dato luogo a un impegno più fermo per la denuclearizzazione della penisola.

Il quoptridiano conservatore Chosun ha commentato in un editropiale che l'accordo contenuto nella Dichiarazione di Panmunjom è positivo in termini di ripresa dei rapporti fra le due Coree ma lascia molto a desiderare per quanto riguarda la denuclearizzazione, notando che la questione non è stata affrontata da Kim in pubblico.

