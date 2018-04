Merkel: Trattato nucleare non basta a limitare ambizioni Teheran

Washington, 28 apr. - Il trattato attualmente in vigore fra l'Iran e le grandi potenze non è sufficiente per limitare le ambizioni nucleari di Teheran: lo ha affermato il Cancelliere tedesco Angela Merkel, nelle conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

"Il trattato attuale "è un primo passo che ha contribuito a rallentare le attività riguardo a questo particolare aspetto, ma il punto di vista della Germania è che ciò non sia sufficiente per limitare e contenere le ambizioni iraniane" ha concluso Merkel, sottolineando come "l'Europa e gli Stati Uniti dovrebbero essere in sintonia su questo punto".