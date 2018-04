Fond. Inarcassa, progetto Erasmus per giovani professionisti

Roma, 27 apr. - Dopo la generazione degli studenti "Erasmus" è la volta dei professionisti. E` stato infatti presentato oggi in Commissione Bilancio al Parlamento Europeo il progetto pilota "Erasmus Young Professional in Sustainability". L`iniziativa - promossa da Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti aderenti a Inarcassa - è dedicata ai giovani professionisti under 35, con l`obiettivo di favorire lo scambio e la crescita professionale attraverso momenti di formazione e lavoro presso studi professionali di altri Paesi europei, con particolare riguardo alla condivisione di esperienze e informazioni tecniche in materia di sostenibilità, dalla bioedilizia all`efficienza energetica.

Presentato in Commissione Bilancio del Parlamento di Bruxelles dagli Europarlamentari Pina Picierno (S&D), Giovanni La Via (PPE) e Brando Benifei (S&D), il progetto è stato delineato per estendere quanto già previsto nel programma Erasmus dei giovani imprenditori e mira alla formazione di una nuova generazione di professionisti tecnici europei.

Per farlo, l`iniziativa prevede l`elaborazione di un bando specifico attraverso cui selezionare organizzazioni o fondazioni - come ordini professionali, organizzazioni di sostegno alle professioni, associazioni professionali e enti pubblici e privati che offrono servizi di sostegni ai professionisti - a cui sarà affidato il reclutamento dei professionisti - ingegneri e architetti - siano essi singoli, associati o riuniti in studi professionali.

"Ringrazio gli europarlamentari Picierno, La Via e Benifei per aver sostenuto, al di là delle diverse sensibilità politiche, il nostro progetto" ha detto Egidio Comodo, presidente di Fondazione Inarcassa che ha illustrato a Bruxelles l`iniziativa agli europarlamentari coinvolti. "L`uso efficiente delle risorse - ha aggiunto - è uno dei pilastri delle politiche per la sostenibilità ambientale promosse dall`UE. Questi obiettivi passano anche attraverso il consolidamento di competenze professionali in grado di offrire soluzioni sostenibili per lo sviluppo urbano e il miglioramento dell`efficienza energetica degli edifici. In questa ottica, la creazione di un vero e proprio network di professionisti europei, fondato sullo scambio e il confronto, può risultare fondamentale per l`acquisizione di tali competenze, ma anche per migliorare le capacità imprenditoriali e la competitività dei professionisti in un settore a forte crescita come quello dell`edilizia sostenibile".