Trump: potrei andare ad apertura ambasciata Usa a Gerusalemme

New York, 27 apr. - Donald Trump potrebbe andare all'inaugurazione dell'ambasciata americana a Gerusalemme. Lo ha detto il presidente americano nella conferenza congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel alla Casa Bianca. Dicendo che gli è stato presentato un progetto per l'immobile da oltre un miliardo di dollari, Trump ha spiegato di avere reagito affermando: "Di che parlate?", come a dire che la cifra era astronomica.

Spiegando di aver a quel punto chiamato l'ambasciatore in Israele, "un grande avvocato che ama Israele", il leader Usa ha aggiunto che il diplomatico gli ha promesso di poter costruire un'ambasciata per 150.000 dollari. "Abbiamo già un edificio, abbiamo un terreno. Posso prendere una parte dell'edificio, sistemarla, renderla bellissima e aprirla in tre mesi anzichè in 10 anni", ha aggiunto Trump dicendo che la spesa finale dovrebbe essere tra i 300-400.000 dollari. "Potrei andare", ha detto Trump in riferimento all'inaugurazione. "Sarà bellissima. Sarà temporanea ma potrebbe essere per molti anni a venire", ha aggiunto Trump.