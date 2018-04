Malan(Fi): 5 stelle indossano abito blu, ma sostanza non cambia

Roma, 27 apr. - Anche con un "abito blu" indosso, la "sostanza" dei 5 stelle "non cambia", secondo il senatore di Fi Lucio Malan. "I 5S cominciano a perdere il controllo che si sono imposti nel momento in cui hanno iniziato a credere di poter andare a palazzo Chigi essendo oggi quella ipotesi sempre più lontana".

"Certo - spiega - non si può dire irrequieto il presidente Berlusconi che si trova in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale che vede favorito il centrodestra per la presidenza della Regione. La coalizione conquista posizioni, Di Maio ne perde. Il capo del M5s, lui sì che si è dimostrato infantile in queste interminabili settimane dopo il voto del 4 marzo, con i suoi capricci, la sua stolta ostinazione nel voler imporre le sue pretese. E ora che il giocattolo non appare più a portata di mano, ecco che spuntano di nuovo le accuse agli altri per i propri insuccessi, vedi il pentastellato Colletti che incolpa il presidente Mattarella dello stallo in cui si trova il paese per aver firmato il Rosatellum".

"I grillini - conclude - possono anche indossare un abito blu e una cravatta, ma sotto l'apparenza, la sostanza rimane la stessa".