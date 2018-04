Trump: "potenziale enorme" tra Usa e Ue su commercio

New York, 27 apr. - Donald Trump è convinto che tra gli Stati Uniti e l'Unione europea ci sia un "potenziale enorme" in ambito commerciale. Lo ha detto il presidente americano durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Dalla Casa Bianca, il leader Usa ha ribadito l'intenzione di volere un commercio "più equo e più reciproco". Secondo lui "alla fine tutti saranno contenti". Non è ancora chiaro quale sia la sua decisione sui dazi su alluminio e acciaio da cui la Ue è stata temporaneamente esonerata. Sia Merkel sia il presidente francese Emmanuel Macron hanno spinto nella stessa settimana a una esenzione permanente.