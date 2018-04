Regionali Fvg, Serracchiani: attacchi Salvini segno di debolezza

Trieste, 27 apr. - "Se questi sono gli argomenti con cui Salvini mi attacca, allora sono fiduciosa, perché gli attacchi personali sono sempre segno di debolezza". Lo ha affermato la deputata del Pd Debora Serracchiani, replicando al leader della Lega Matteo Salvini, il quale si chiede "che fine ha fatto Serracchiani".

"Salvini se n'è sempre fregato del Friuli Venezia Giulia e - ha aggiunto Serracchiani - se adesso ha piantato qua le tende è solo perché questa regione gli serve per i suoi interessi romani. Noi facciamo la nostra corsa orgogliosi della nostra autonomia, e non la molliamo né per la Padania né per le prove di forza interne al centrodestra".

"Nessun estraneo insegnerà alla nostra gente come si vive e nessun cinico leader leghista può dire che in campagna elettorale sono stata lontana dalla terra che amo. Lo sa bene Salvini e - ha concluso Serracchiani - lo sa ancora meglio l'uomo che gli ubbidisce a Trieste".