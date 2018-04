Api, pesticidi, Xylella e schizofrenia del governo italiano -2

Bruxelles, 27 apr. - L'uso dei pesticidi, insieme alla rimozione delle erbe spontanee, è considerato dal decreto Martina necessario per sterminare le popolazioni di una minuscola cicalina, la "Sputacchina" (Philaenus Spumarius), che è accusata di fare da vettore del batterio, inoculandolo nella linfa degli ulivi e delle altre piante ospiti.

Il comportamento schizofrenico del governo rispetto all'Imidacloprid in Puglia è stato denunciato in una recente interrogazione dell'europarlamentare del M5s Rosa D'Amato alla Commissione europea, in cui si chiede all'esecutivo comunitario "come intenda far rispettare il divieto d'uso di tale sostanza su un'area così vasta".

Ma l'obbligo di usare i pesticidi imposto dal governo sembra in contraddizione, più in generale, anche con un'altra normativa Ue. Si tratta della direttiva 2009/128, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012, che prescrive "l'uso sostenibile" dei pesticidi, che sono sottoposti a una serie di accorgimenti, limitazioni, riduzioni, misure di tutela delle acque, valutazioni d'impatto e misure di "difesa integrata obbligatoria" di cui non c'è traccia nel decreto Martina sulla Xylella.