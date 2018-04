Api, pesticidi, Xylella e schizofrenia del governo ... -Rpt

Bruxelles, 27 apr. - La decisione presa oggi dall'Ue di vietare tutti gli usi esterni di tre pesticidi indicati come i maggiori responsabili del ricorrente fenomeno della morìa della api ha ottenuto il voto favorevole dell'Italia, nel comitato tecnico competente, insieme a quello di altri 15 Stati membri, fra cui tutti i più grandi (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna). I pesticidi colpiti dal divieto (Clothianidin e Imidacloprid della Bayer e Thiamethoxam, prodotto da Syngenta) appartengono alla classe dei "neonicotinoidi".

Lo stesso governo italiano, tuttavia, ha decretato solo un mese fa che proprio uno di quei tre pesticidi (l'Imidacloprid) possa essere usato in modo massiccio e generalizzato e in ben quattro applicazioni obbligatorie annuali, a partire dal 30 aprile, in una zona che comprende tutta la penisola salentina, in Puglia, e gran parte delle province di Brindisi e Taranto.

L'obbligo (previsto dal decreto del ministro Martina del 13 febbraio 2018) di avvelenare con un gran numero di pesticidi, compreso l'Imidacloprid che presto sarà fuori legge in tutta l'Ue, un'area tanto vasta del territorio italiano è stato motivato con la necessità di lottare contro un batterio, la Xylella fastidiosa, che viene considerato responsabile del disseccamento degli ulivi in Puglia (anche se il batterio è stato individuato solo in una piccola parte, l'1,8%, delle piante che mostrano i sintomi del disseccamento, addebitabile dunque anche ad altre cause).

