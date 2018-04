Trump: con Merkel impegno a ridurre barriere a export Usa

New York, 27 apr. - Con la Ue "abbiamo un deficit commerciale in beni di circa - difficile da credere - 151 miliardi di dollari, di cui 50 miliardi in auto e componentistica auto. Sono impegnato a ridurre con Merkel le barriere per le esportazioni Usa per trovare rimedi a questi squilibri commerciali e rafforzare i nostri legami commerciali". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca alla Casa Bianca.

Trump ha ripetuto che l'Organizzazione mondiale del commercio "non ci ha trattato bene", ribadendo di volere un commercio "equo e reciproco".

A24/Spa