Azione militare contro Iran? Trump: non appropriato parlarne

New York, 27 apr. - "Non parlo di un ricorso all'uso della forza militare. Non è apppropriato parlarne. Ma vi posso dire che [l'Iran] non sarà in grado di realizzare armi nucleari". Così il presidente americano Donald Trump ha risposto a chi - durante una conferenza stampa congiunta con Angela Merkel alla Casa Bianca - gli ha chiesto se gli Usa sono pronti a ricorrere a un'azione militare nel caso non venga raggiunto un accordo sul nucleare - da lui tanto criticato - al fine di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. "Non ci riusciranno, potete contare su questo", ha aggiunto Trump.