Trump "incoraggiato" da incontro Coree, massima pressione resta

New York, 27 apr. - "Tante cose positive stanno succedendo" sul fronte della Corea del Nord. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nella conferenza congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il leader Usa si è detto "incoraggiato" dall'incontro odierno tra il presidente sudcoreano e il leader nordcoreano, chiarendo che la linea di Washington non cambia: "La massima pressione resta", anche per evitare gli errori commessi nel passato.

"Sono due i Paesi che stiamo prendendo in considerazione" per il faccia a faccia con Kim, previsto entro l'inizio di giugno, ha aggiunto Trump. "Sento una certa responsabilità. E' qualcosa che spero di potere fare per il mondo", ha aggiunto, in riferimento a una potenziale pace duratura tra le due Coree.