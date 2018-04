Credem: ok assemblea al bilancio 2017, Zanon nuovo presidente

Roma, 27 apr. - Via libera dell'assemblea degli azionisti del Credem al bilancio 2017, chiuso con un utile di 186,5 milioni (+41,4%), e alla distribuzione di un dividendo di 0,2 euro per azione (+33%). Lo comunica la banca di Reggio Emilia, sottolineando che è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2018-20 e il nuovo cda ha eletto Lucio Igino Zanon di Valgiurata presidente, Enrico Corradi e Luigi Maramotti vicepresidenti.

"Sono onorato - ha detto Zanon di Valgiurata - dell'incarico a cui sono stato chiamato e orgoglioso dell'attività del gruppo che, con grande continuità nel corso degli anni, ha raggiunto risultati davvero importanti. La mia nomina avviene nel segno della continuità e, a tal proposito, un ringraziamento particolare da parte mia e di tutto il consiglio di amministrazione è rivolto a Giorgio Ferrari che ha svolto una funzione davvero preziosa negli oltre 30 anni di presidenza permettendo all'azienda con la sua visione, lungimiranza, capacità di ascolto e saggezza di crescere in modo sano fino a essere tra gli istituti più solidi, redditizi e affidabili del sistema".

"Sento una grande responsabilità - ha aggiunto Zanon - poichè le sfide che il mercato pone sono numerose e complesse. Ritengo tuttavia che il gruppo sia nelle migliori condizioni per affrontarle e puntare a traguardi sempre più ambiziosi".