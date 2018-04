Russiagate, rapporto: critiche a staff Trump, zero prove... -2

New York, 27 apr. - La commissione ha accusato di "errori significativi" l'intelligence statunitense, affermando poi che il principale obiettivo dei russi non era di aiutare Trump a vincere le elezioni, ma di creare discordia negli Stati Uniti.

Gli investigatori "non hanno trovato prove che la campagna di Trump abbia colluso, coordinato o cospirato con il governo russo".

Il presidente, su Twitter, ne ha subito approfittato per chiedere la chiusura dell'indagine di Mueller: "Nessuna prova, sostiene il rapporto della commissione. La campagna di Clinton ha pagato per ricerche di opposizione ottenute dalla Russia. Wow! Una totale caccia alle streghe! DEVE FINIRE ORA!". Nel rapporto, lo staff di Clinton è stato criticato per aver pagato fonti russe per ottenere informazioni contro Trump.