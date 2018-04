Roma, 27 apr. - "Sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio: in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle Unioni civili. Perché i 5 Stelle non decidono autonomamente, rispondono alla Casaleggio Associati, con cui hanno persino firmato un contratto". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.