Roma, 27 apr. - "Vedremo se alla direzione del Pd troveremo una sintesi tra le varie posizioni, molto diverse tra loro, o se faremo una conta. Non era possibile organizzarla prima del 3 maggio perché in direzione abbiamo anche gente normale, che lavora o che studia, hanno bisogno del tempo per potersi organizzare e venire a Roma". Lo ha detto il presidente del PD Matteo Orfini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.